شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تعود من النيجر فجرا بالكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعود بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك من النيجر فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفقا لتأكيدات حمادة عبد البارى مدير الفريق، بعد حصد النجمة الأفريقية السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء فى الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلى فى نسخة هذا الموسم 29/28 بالنيجر.

حصل الزمالك على هذا اللقب 5 مرات من قِبَل أعوام، 1985، 2009، 2010، 2011، 2016، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام، 2013، 2017، 2018، 2020.

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى 35/21، فى إطار نصف نهائى المنافسة، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.