شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مشكلة استاد القاهرة فى "رش المياه".. واللاعبون يعانون من الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، بأن قرار عدم خوض مباريات الفريق على استاد القاهرة الدولى جاء بسبب رش الملعب بالماء، مما يتسبب في بذل جهد مضاعف للاعبين.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت ، إن أسباب تراجع مستوى لاعبى فريق الزمالك هو الإرهاق لدى بعض اللاعبين، مؤكدًا أن إيقاف القيد لمدة فترتين أدى إلى عدم دعم الفريق بلاعبين جدد، حيث توجد نواقص ببعض المراكز ولا يوجد بديل لهم.

وعلى جانب آخر استعاد فريق الزمالك، طارق حامد لاعب الوسط، فى المباريات المقبلة، بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مواجهة طلائع الجيش الماضية، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وغاب طارق حامد عن صفوف الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش، التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، بالجولة التاسعة عشرة، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدف دون رد، وذلك بسبب حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة إنبى.

ويعود طارق حامد لتدعيم خط وسط فريقه فى مواجهة أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء وتسديد ركلات الجزاء خلال مران، الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وتناوب اللاعبون على تسديد ركلات الترجيح والتصويب من خارج منطقة الجزاء على الحارس محمد نديم، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تطوير هذا الجانب لدى جميع اللاعبين.