شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة داخل البنك الأهلى قبل مواجهة الإسماعيلى بسبب الإصابات والإيقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، من أزمة كبيرة في المباراة القادمة أمام الإسماعيلى؛ بسبب الإصابات والإيقافات، وتشهد المباراة غياب ناصر منسي ومحمود سيد للإيقاف، بسبب تراكم الإنذارات واستمرار غياب محمد فتحي وفادي فريد وأحمد السعدني للإصابة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وستقام على استاد الإسماعيلية الرياضى .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.