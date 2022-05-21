شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مصير محمد صبحي بيد إدارة نادي فاركو.. ولا نملك تحديد مستقبله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن قرار الحارس محمد صبحى بيد مجلس إدارة نادى فاركو وليس الزمالك؛ بسبب تواجد بند في عقد اللاعب بأحقية الشراء النهائي، وهذا الأمر بعقد ثلاثى بين الحارس والزمالك وفاركو.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن نادى الزمالك يسعى حاليا لوجود البديل للحارس محمد صبحى، الذى يستمر مع فريق فاركو الفترة المقبلة، والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ مسئولو نادي فاركو اتخاذ الخطوات اللازم لتفعيل بند شراء محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمعار من الزمالك في بداية الموسم الحالي بنية الشراء، بناء على رغبة مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الصاعد للدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب على مدار الموسم الحالي.

وساهم تألق محمد صبحي مع فاركو في انضمامه لمنتخب مصر، وشارك رفقة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، وشارك بعض الوقت في مباراة المغرب بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد إصابة محمد أبو جبل.

ويحق لفاركو شراء خدمات محمد صبحي من الزمالك نظير دفع 20 مليون جنيه لمسئولي القلعة البيضاء بعد نهاية فترة الإعارة لمدة موسم وفقا للعقد المبرم بين الناديين.