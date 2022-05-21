شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الرابعة عصر غد الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الإسماعيلى معسكرا مغلقا أمس، الجمعة، بفندق إقامة اللاعبين بمقر النادى، تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي، وقرر الجمل إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعه من أجل تركيز اللاعبين والابتعاد عن أي مؤشرات خارجية بجانب عمل محاضرات نظرية وتحفيزية لمواصلة صحوة الفريق الأخيرة بمسابقة الدوري العام.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي نجح فى الفوز على المصري البورسعيدي وسيراميكا خلال آخر مباراتين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حمزة الجمل، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة.

ومن المعروف أن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، رفض المجازفة بضم محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الدراويش فى مباراته الماضية ضد سيراميكا لعودته مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته لفترة طويلة.

وبذلك تصبح قائمة الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى كاملة العدد باستثناء محمد عمار الذى يواصل مراحل التأهيل من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.