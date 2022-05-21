شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: نستند لبعض الحالات بالدورى الإنجليزى لإعادة مباراة الأهلى والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح سعد شلبى، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، بأنه تمت الاستعانة ببعض الحالات التحكيمية للدورى الإنجليزى لإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلى، وهذا جاء مخالفا لقواعد التحكيم المعروفة على مستوى العالم.

وقال سعد شلبى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت الأهلى، إنه يطالب بحقة القانوني بإعادة المباراة، وذلك جاء عقب جلسة بين مسئولي النادى مع المستشار القانوني لتقديم الطلب إلى اتحاد الكرة المصرى ورابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR» المُبلَّغ لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، حيث تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.