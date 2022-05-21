شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: الزمالك لن يقدم المستندات ضد فرجاني ساسي إلى الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن المسئولين في القلعة البيضاء لن يقدموا المستندات ضد التونسى فرجانى ساسى في الميعاد المحدد لها لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وقال أمير مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه لا يوجد لاعب ينتهى تعاقده بنهاية الشهر المقبل، ولكن جميع العقود بنادى الزمالك تنتهى بنهاية الموسم الكروى، وهذا الأمر على جميع اللاعبين في مصر حاليا، ولكن الاستناد الوحيد لهذا الأمر هو الأقساط الخاصة للاعبين بسداد مستحقاتهم المالية فقط.

ورحل ساسي عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء تعاقده مع النادي، لينتقل إلى الدحيل في صفقة انتقال حر.

وبعد أشهر قليلة من رحيله حصل اللاعب التونسي على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية الحصول على غرامة قدرها 650 ألف يورو من نادي الزمالك.

أن نادي الزمالك تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالغرامة، بعدما تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وأشار إلى أن فرجاني ساسي طلب الحصول على تعويض قيمته مليون يورو، قبل أن يصدر الحكم من "فيفا" لصالحه بـ650 ألف يورو.

وفرجانى ساسي أكد في شكواه أن الزمالك قام بخصم 400 ألف يورو منه لأسباب غير عادلة، حيث جاء الخصم لغيابه عن التدريبات، رغم أن اللائحة الخاصة بالنادي لا تنص على هذه العقوبة بالقيمة المالية.

وجاء الحكم في النهاية بتغريم الزمالك 650 ألف يورو، بواقع 400 ألف يورو كمستحقات تم الإقرار بها للاعب من النادي، بالإضافة إلى 250 ألف يورو كتعويض.

يُذكر أن ساسي رحل عن الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الفريق، نجح خلالها في قيادته للحصول على العديد من الألقاب، أبرزها الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي.