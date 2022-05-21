شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان يساند "عبد المنصف" عقب أزمة فيوتشر الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الهانى سليمان، حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى السابق والحارس الحالى لسموحة، دعمه لمحمد عبد المنصف، حارس الاتحاد السكندرى الحالى، مؤكدا أن جميع الحراس على مستوى العالم يتعرضون للأخطاء، ويعودون بقوة مرة أخرى، خاصة أن عبد المنصف يمتلك من الخبرات التي تمكنه من العودة لمستواه سريعا.

وكتب الهانى على صفحته: "كابتن عبد المنصف واحد من أفضل حراس المرمى اللى جت فى تاريخ الكورة فى مصر وأنا اتعلمت من حضرتك كتير حضرتك جون كبير أوى وشخصية قمة فى الاحترام ربنا معاك ويكرمك ويوفقك والفترة الجاية تكون أجمل وأحلى فترة فى حياة حضرتك".

وكان محمد عبد المنصف قد اعتذر مؤخرا عن التواجد بمعسكر الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسكندرية التاسعة مساء، وطلب من عماد النحاس السماح له بالحصول على راحة وإعطاء الفرصة لأحمد يحيى أو صبحى سليمان لحراسة مرمى الفريق، والابتعاد عن ضغوط الجماهير.