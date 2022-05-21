أمير مرتضى يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع 7 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة التعاقد مع سبعة لاعبين، استعدادًا للموسم المقبل (2022 - 2023).

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"ليس توقيته الحديث عن الصفقات، لا نخترع الذرة، الجميع يعلم أن الزمالك سيقوم بالتدعيمات".

وتابع :"حاليًا لا نريد تشتيت الفريق، والتدعيم سيكون بناءً على مستوى اللاعبين".

وتحدث أمير مرتضى عن عدة لاعبين بداية بمستقبل محمد أبو جبل حارس الفريق، قائلاً :"سنعلن عن جميع الأمور بعد نهاية الموسم".

وأضاف :"نادي الزمالك تعرض للإيقاف من حيث القيد لمدة فترتين، الزمالك يحتاج للتدعيم سواء في مركز حراسة المرمى أو مراكز أخرى، خاصة أننا سنلعب للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل".

وبالنسبة لعقد الثنائي محمد صبحي وعمر كمال الواحد، رد :"محمد صبحي هو مَن يمتلك القرار إذا أراد الاستمرار في فاركو أو العودة، عقد محمد صبحي به (غلطة) من الإدارة السابقة، والزمالك أكبر من أي لاعب إلا أننا نتمنى استمراره معنا".

وأنهى :"أفضّل تأجيل الحديث عن ملف عمر كمال لنهاية الموسم، وبعد نهاية الموسم سنتحدث مع اللاعب وناديه".

وكان محمد صبحي انتقل إلى نادي فاركو في الصيف الماضي على سبيل الإعارة، إلا أن النادي وضع شرطًا يمتلك الأحقية في الحصول على خدمات الحارس الشاب بصورة نهائية.

في المقابل، انتقل عمر كمال عبد الواحد لصفوف فيوتشر بعد إيقاف القيد مع الزمالك، حيث كان عقده انتهى مع المصري بنهاية الموسم الماضي.