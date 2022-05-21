الأهلي يطلب مواجهة إيسترن كومباني في التوقف الدولي "بدون الدوليين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طلبًا رسميًا إلى رابطة الأندية المحترفة، بالموافقة على تأجيل مباراة إيسترن كومباني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد فريق إيسترن كومباني في 25 من الشهر الجاري، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 بمسابقة دوري We المصري.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للأهلي، في الساعات الأولى من صباح السبت، فإن طلب التأجيل يأتي نظرًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في 30 من الشهر الجاري، بنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الأهلي، أن نادي إيسترن كومباني رحّب بتأجيل المباراة.

وجاء في خطاب الأهلي أن النادي الأحمر على استعداد لخوض المباراة المؤجلة ضد إيسترن كومباني خلال فترة التوقف الدولي المقبل بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركته بعد التشاور في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد إنبي مساء اليوم السبت، ضمن الأسبوع المؤجل من الجولة 15، ثم بعد ذلك من المفترض أن يواجه إيسترن كومباني.

وسيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي المغربي، يوم 30 الجاري، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.