أمير مرتضى: أي لاعب سيرحل قبل نهاية الدوري "هارب".. وساسي لم ينتصر في قضيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن رحيل أي لاعب قبل نهاية الموسم الحالي (2021 - 2022) سيكون "هارب".

وأضاف المشرف على فريق الكرة بالزمالك، في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 1" :"لا يوجد في عقد أي لاعب سينتهي عقده بنهاية شهر يونيو المقبل".

وتابع :"عقود جميع اللاعبين ستنتهي بنهاية الموسم، وليس عقود لاعبي الزمالك بل عقود لاعبي مصر".

وواصل :"أرسلنا طلبًا لاتحاد الكرة بتغيير موعد نهاية الدوري وبالفعل حدث ذلك، وبالتالي سيكون رحيل أي لاعب بعد نهاية الموسم الجاري وليس في شهر يونيو".

وعن موقف فرجاني ساسي لاعب الزمالك ورحيله عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم الماضي، رد أمير مرتضى :"ساسي أخطأ في رحيله".

وأكمل :"الزمالك لم يقدم أي مستندات، ساسي لم ينتصر في قضيته لأن الزمالك أرسل المستندات بعد نهاية المدة القانونية".

وأنهى :"حاليًا هناك مفاوضات بين الزمالك وفرجاني ساسي على مستحقاته إلا أننا لم نصل لاتفاق، والآن نتواصل مع المستشار القانوني لنادي الزمالك لاستئناف الحكم الذي صدر".

وكان ساسي رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بداعي نهاية عقده، لينتقل الدولي التونسي بعد ذلك إلى صفوف الدحيل القطري.