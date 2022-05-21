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أمير مرتضى: ندفع ثمن إيقاف القيد.. ولن ندخل في مزاد مع أي لاعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه يدفع ثمن إيقاف القيد بعد تراجع نتائج فريق الكرة خلال الفترة الأخيرة في مسابقة دوري We المصري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"عدم حصول اللاعبين على الراحة بسبب إيقاف القيد وراء تراجع النتائج".

وأضاف :"ندفع الآن ثمن إيقاف القيد لنرى على سبيل المثال حمزة المثلوثي لم يحصل على راحة منذ عامين، وأيضًا طارق حامد يشارك في جميع مباريات الزمالك خلال الفترة الأخيرة".

وتحدث أمير مرتضى منصور عن مستقبل النادي من حيث الصفقات، قائلاً :"النادي لديه شعار في الفترة المقبلة وهو (لازم اللاعب يكون عاوز الزمالك)".

وأنهى :"لن ندخل في مزاد على لاعب ولا يوجد لديه رغبة في الانتقال للزمالك".

وكان الزمالك تعرض لخسارتين على التوالي في بطولة الدوري على يد إنبي بنتيجة (2-0)، ثم طلائع الجيش بنتيجة (1-0) مساء الثلاثاء الماضي.

ويتواجد الزمالك - بطل الدوري الموسم الماضي - في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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