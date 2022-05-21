الصباحي حكمًا لمواجهة إنبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الجمعة، اختيار محمد الصباحي لإدارة مباراة إنبي والأهلي، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة دوري we المصري.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك"، فإن الصباحي سيدير مباراة إنبي والأهلي، على أن يكون الثنائي يوسف البساطي وشريف عبد الله حكمان مساعدان.

وسيتولى عبد العزيز السيد حكم الفيديو "VAR"، ويعاونه أحمد توفيق طلب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن الزمالك متصدر المسابقة بفارق سبع نقاط.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتذوق الفوز في آخر أربع مباريات بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0)، والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.