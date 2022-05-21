ريال مدريد يختتم مشواره في الليجا بتعادل سلبي أمام بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أنهى نادي يال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجاري "2021-2022" بالتعادل السلبي أمام ريال بيتيس في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.

ولم يشهد اللقاء أي أهداف رغم محاولات الفريقين على المرمى، ليكتفي كل من ريال مدريد وبيتيس الحصول على نقطة واحدة من الجولة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، يرفع الريال - بطل الليجا هذا الموسم - رصيده إلى 86 نقطة، كما وصل ريال بيتيس للنقطة 65 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

وفي نفس الجولة، حقق ليفانتي فوزًا مثيرًا على رايو فاليكانو بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وسجل أهداف ليفانتي كل من جونزالو ميليرو وروجر مارتي وجونزالو ميليرو وخورخي مورينو في الدقائق (26 و44 و45 و76) على الترتيب، بينما أحرز هدفي فاليكانو ألفارو جارسيا وسيرجيو نافارو في الدقيقتين 18 و62.

ويحتل رايو فاليكانو المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بينما يقع ليفانتي - الهابط للدرجة الثانية - في المركز التاسع عشر برصيد 35 نقطة.