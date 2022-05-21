صلاح عن حسم لقب بريميرليج: كل شيء ممكن في كرة القدم.. ومتحمس لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه متحمس لمباراة فريقه المقبله أمام وولفرهامبتون في ختام منافسات الدوري الإنجليزي، لافتا أن كل شيء ممكن أن يحدث في الكرة، متمنيا أن يخسر أو يتعادل مانشستر سيتي ونتمكن من الفوز بالدوري.

وقال صلاح في تصريحات لقناة bein sports: " لنتحدث مع بعضنا البعض والجميع متحمس للمباراة القادمة، حدثت قبل عامين حين فازوا بالدوري، يجب أن نتفائل فهذا ما في أيدينا الآن".

وأضاف:" تفوز بمباراتك القادمة وتنتظر بعد ذلك نتيجة ما يحدث هناك مع مانشستر سيتي".

وانتقل للحديث عن مواجهة فريقه المقبلة بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ،قائلا: "بعض الناس تفهمت كلامي بشكل خاطيء حين قلت أنني أتمنى مواجهة ريال مدريد كأني أخطأت في حقهم".

وتابع:" أنت تتحدث عن أكبر فريق في دوري الأبطال على مدى التاريخ، لكن بسبب ما حدث قبل ذلك لذلك كنت أتمنى مواجهتهم في النهائي".

وأتم صلاح:"المباراة ستكون صعبة للغاية فهم تمكنوا من عبور جميع الفرق القوية في طريقهم نحو النهائي، أنا متحمس جدا للنهائي وبإذن الله نفوز ".