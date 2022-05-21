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ريال مديد ينهي الموسم بالتعادل أمام ريال بيتيس

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المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وضيفه ريال بيتيس الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات لكرة القدم.
ورغم الفرص العديدة السانحة للتسجيل من الجانبين فقد عجز الفريقان عن توقيع الأهداف لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الملكي، المتوّج سلفاً بلقب الليغا، رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة.

أما بيتيس فقد بات في جرابه 65 نقطة في المركز الخامس.

وكانت المواجهة بمثابة محطة إعدادية للميرينغي الذي تنتظره مواجهة قوية في نهائي أمام الإنكليزي يوم 28 أيار/مايو الحالي على "استاد دو فرانس" في باريس.

وضمن المرحلة ذاتها حقق ليفانتي فوزاً كبيراً على مستضيفه رايو فايكانو بأربعة أهداف لهدفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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