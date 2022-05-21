ريال مديد ينهي الموسم بالتعادل أمام ريال بيتيس

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد وضيفه ريال بيتيس الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم الفرص العديدة السانحة للتسجيل من الجانبين فقد عجز الفريقان عن توقيع الأهداف لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل السلبي.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الملكي، المتوّج سلفاً بلقب الليغا، رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة.

أما بيتيس فقد بات في جرابه 65 نقطة في المركز الخامس.

وكانت المواجهة بمثابة محطة إعدادية للميرينغي الذي تنتظره مواجهة قوية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي يوم 28 أيار/مايو الحالي على "استاد دو فرانس" في باريس.

وضمن المرحلة ذاتها حقق ليفانتي فوزاً كبيراً على مستضيفه رايو فايكانو بأربعة أهداف لهدفين.