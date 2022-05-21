شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا بد من تأجيل مباراة إيسترن كومبانى بسبب نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سعد شلبى، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، إنه لا بد من تأجيل مباراة الفريق الأحمر أمام إيسترن كومبانى ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك لتخفيف الحمل على اللاعبين قبل خوض المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف سعد شلبى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إن هناك بعض الأمور لا بد من تفاهم المسئولين في رابطة الأندية المصرية لدعم الأهلى بسبب السفر إلى المغرب وخوض رحلة طيران طويلة تمتد إلى 6 ساعات.

وفى نفس السياق أصدر نادى إيسترن كومبانى بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ومن المفترض أن يلاقى النادي الأهلي نظيرة إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر رفض اتحاد الكرة ورابطة الأندية تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني المقرر إقامتها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري قبل 5 أيام من مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.