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بسيوني حكما لمباراة الطلائع والمقاولون وشهدي حكما لإيسترن وسموحة

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القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة طلائع الجيش والمقاولون إلى الحكم محمود بسيوني، بينما يدير مصطفى الشهدي مباراة إيسترن وسموحة.

استقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر والدخول بمعسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة لمباراة الغد أمام إيسترن كومبانى ضمن مباريات الأسبوع الـ 20 والمقرر لها الرابعة عصر غدٍ بملعب بتروسبورت.

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وتضم قائمة سموحة 20 لاعبا هم:

فى حراسة المرمى  : الهانى سليمان و عمر صلاح

خط الدفاع : شريف رضا و رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح و حمدى علاء و أحمد بيكهام و محمد شكرى و أحمد جمال.

خط الوسط : عبد الكبير الوادى و الكسندر أمير عادل و اليلا سيلا و مصطفى الخواجه و أحمد حمص و محمد عبد المعطى و على الملوانى.

خط الهجوم : صديق اوجولا و محمد نادى و مروان حمدى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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