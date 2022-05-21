شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: هدف الأهلى غير شرعى وتدخل الفار "صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السورى جمال الشريف، الخبير التحكيمى، أن هدف الاهلى بمرمى البنك الاهلى غير صحيح بسبب تواجد مخالفة للقانون في ذلك اللعبة.

وقال جمال الشريف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: أن تدخل تقنية الفار في إلغاء هدف الاهلى أمر طبيعى وقرار إلغاء الهدف أمر سليم من قبل حكم اللقاء.

وأرسل النادي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR».. «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.. تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.