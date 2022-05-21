شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري مع والدته: ألف سلامة عليكي يا ست الكل ويديمك نعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الدعاء لوالدته بالشفاء، ونشر صورة تجمعه معها برفقة زوجته عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "ألف سلامة عليكي يا ست الكل ربنا يشفيكي ويخليكي لينا يا رب ويديمك نعمة في حياتنا يا تاج راسي وما يحرمني منك أبدا".



الحضري ووالدته عبر فيس بوك

وحرص مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، منذ أيام، على متابعة مران نادي سيراميكا، تحت قيادة أحمد سامي، والوقوف على مستوى حراس مرمى الفريق، عامر عامر، ومحمد كوكو، ومحمود شكري، وحمزة معوض، في إطار سياسة متابعة حراس مرمى أندية الدوري، خلال التدريبات.



الحضري مع عائلته



الحضري ووالدته



عصام الحضري ووالدته

جاءت زيارة الحضري من أجل المتابعة الدقيقة لحراس سيراميكا، والتنسيق مع أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا.

يذكر أن فريق سيراميكا يستعد لمباراة مصر للمقاصة، يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري العام.