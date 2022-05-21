شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرؤوف: إلغاء هدف الأهلى غير صحيح ومصطلح روح البروتوكول لم نسمع عنه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى السابق، عن وجهة نظره في الهدف الذى سجله الأهلى في شباك البنك الأهلى وأُلغى في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام.
وقال عبد الرؤوف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على "قناة أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: "الإجماع على رأي واحد إن حكم الفار تدخل في أمر ليس من شأنه .. إلغاء هدف الأهلي غير صحيح".
وأكد المحلل التحكيمى أنه يوجد في كتاب القانون روح القانون، موضحا أن مصطلح روح البروتوكول الذى تحدث عنه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لم يسمع عنه من قبل.
وأرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
واستند الأهلي فى شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الـ«VAR»، «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، وتدخل حكم الفيديو فى أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر.. وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.