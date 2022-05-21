شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته أمام البنك الأهلي، وغياب ديانج وعبد المنعم عن مباراة إنبي.
الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي
أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
طولان يعلن قائمة إنبى لمباراة الأهلى.. وإيبوكا يقود الهجوم
أعلن حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، قائمة الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الأهلى، في المباراة المحدد لها التاسعة مساء غد، السبت، باستاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.
المصرى يترقب انتعاش خزائنه بـ8 ملايين جنيه من فيوتشر.. اعرف التفاصيل
يترقب مسؤولو النادي المصري انتعاش خزينة النادى بـ 8 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة مقابل صفقة أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق، والذى انضم إلى فيوتشر بداية الموسم الجارى مقابل 23 مليون جنيه، وسدد مسؤولو فيوتشر 15 مليوناً من قيمة الصفقة فيما يتبقى 8 ملايين من المقرر سدادها قبل نهاية الموسم الجاري.
محمود أبو الرجال الممثل الوحيد للتحكيم المصرى بكأس العالم × 10 معلومات
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022، التى تقام فى قطر نهاية العام الجاري، ليكون الممثل المصري الوحيد في المونديال بين الحكام المصريين.
المثلوثى يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".. وشيكابالا يواصل العلاج
أدى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.
إيسترن كومبانى يعلن موافقته على تأجيل مباراة الأهلى فى الدوري
أصدر نادى إيستران كومبانى بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .
الشناوى يشارك فى التدريبات الجماعية بالأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
موسيماني يعقد جلسة مع بانون فى حضور طبيب الأهلي
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للأهلي، جلسة مع بدر بانون لاعب الفريق في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران الذى أقيم اليوم، للتعرف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا التى تعرض لها قبل انطلاق أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وغيابه عن التدريبات الجماعية.
الأهلي يعلن إصابة عبد المنعم بشد فى الضامة وشكوك حول مشاركته أمام الوداد
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجارى، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
إصابة دونجا في مران الإسماعيلي.. وأشعة لتحديد موقفه النهائي
تعرض محمود عبد العاطي دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لشد فى العضلة الأمامية خلال مران اليوم، بحسب تصريحات الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للأشعة لتحديد موقفه بشكل نهائي من التواجد بقائمة الفريق فى مباراته المقبلة ضد البنك الأهلي من عدمه.
الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابة عمرو السولية وحمدى فتحي وياسر إبراهيم
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.