شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين يلاقى البنك الأهلى في المباراة النهاية لبطولة النخبة لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الإعلاميين من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد ليصعد إلى المباراة النهائية لبطولة النخبة لكرة الصالات، التى انطلقت اليوم بمشاركة أربعة فرق هي البنك الأهلي والإسماعيلي والإعلاميين والاتحاد السكندري، على أن تقام مباراتا تحديد المراكز غدًا السبت.

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الأهلى مع الإعلاميين غدا في المباراة النهائية للبطولة، وأن يلعب الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى على المركز الثالث والرابع.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى بطولة النخبة لكرة الصالات، وذلك ضمن خطة المجلس لتطوير لعبة كرة الصالات والنهوض بها.

وتقام مباريات بطولة النخبة لكرة الصالات على صالة نادي الاتحاد السكندري بالتنسيق مع منطقة الإسكندرية لكرة القدم.