شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبى: تم حجز طائرة خاصة للفريق و"تقسيط" سفر الجمهور للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد شلبى، المدير التنفيذي للنادى الأهلى، أنه تم حجز طائرة، خاصة لفريق الأهلى للسفر إلى المغرب، استعدادا لخوض المباراة النهائية أمام الوداد المغربى بدورى أبطال أفريقيا .

وقال سعد شلبى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، إنه تم التنسيق مع إحدى الشركات لتقسيط قيمة سفر الجمهور إلى المغرب لدعم الفريق في المباراة النهائية أمام الوداد المغربى بملعب مركب محمد الخامس.

وقررت الحكومة المغربية، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد، وذلك قبل أيام من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بين الأهلى والوداد المغربى.

ويقدم موقع ”الخليج 365” اشتراطات دخول المغرب، ووفقا لموقع وزارة الخارجية المغربية، فإن الدستور المغربى بشأن دخول وإقامة الأجانب في البلاد يشترط الآتى:

- يجب أن يتوفر على جواز سفر أو على أي وثيقة أخرى سارية الصلاحية مسلمة من قبل الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف بها من طرف الدولة المغربية كوثيقة سفر (القانون رقم 02-03 المؤرخ 11 نوفمبر 2003).

وتسلم السلطات المغربية المختصة أربعة أنواع من تأشيرات الدخول إلى المغرب:

1. تأشيرة قصيرة الأجل

تسمح التأشيرة قصيرة الأجل للأجانب بدخول الأراضي المغربية لأسباب أخرى غير الهجرة، لإقامة قصيرة بدون انقطاع أو عدة إقامات قصيرة في حالة الدخول المتعدد.

مدة كل إقامة ما بين يوم واحد وتسعين يومًا.

2. تأشيرة طويلة الأجل

تعد التأشيرة الطويلة الأجل، التي تفوق ثلاثة أشهر، تأشيرة دخول متعددة تسلمها التمثيليات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية، بعد التشاور المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية هذه التأشيرة سنة واحدة، وتتراوح مدة كل إقامة ما بين يوم واحد وتسعين يومًا.

يجب على الأجنبي الذي يتوفر على تأشيرة طويلة الأجل ويود البقاء في المغرب لأكثر من ثلاثة أشهر أن يطلب من المصالح المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تسليمه بطاقة تسجيل.

3. تأشيرة العبور

تخول تأشيرة العبور لشخص أجنبي، الذي يتوجه إلى دولة أخرى، عبور أراضي المغرب. يمكن لهذه التأشيرة أن تسلم لعبور واحد أو اثنين، دون أن تتجاوز مدة الإقامة أثناء كل عبور 72 ساعة.

4. التأشيرة الممنوحة عند الحدود

في حالات استثنائية، تقوم مصالح الأمن بمنح تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل وتأشيرات العبور في المراكز الحدودية.

بالنسبة للبلدان التي لا يمثل فيها المغرب، يجب تقديم الطلبات إلى البعثة الدبلوماسية المعتمدة في ذلك البلد أو إلى القناصل الفخريين. في غياب هذه التمثيليات، يتم توجيه الطلبات مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية - الرباط ([email protected]) للحصول على التأشيرة في المطار.