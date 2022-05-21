شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته أمام البنك الأهلي.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي

https://www.youm7.com/5769484

أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

أحمد عاطف مهاجم فيوتشر أفضل لاعب فى الجولة الـ19 بالدورى

https://www.youm7.com/5769628

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اختيار أحمد عاطف، مهاجم فريق فيوتشر، أفضل لاعب فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد اختياره من جانب الجمهور.

المثلوثى يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".. وشيكابالا يواصل العلاج

https://www.youm7.com/5769524

أدى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

إيسترن كومبانى يعلن موافقته على تأجيل مباراة الأهلى فى الدوري

https://www.youm7.com/5769585

أصدر نادى إيستران كومبانى بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

الشناوى يشارك فى التدريبات الجماعية ‏بالأهلي استعدادا لمواجهة إنبي

https://www.youm7.com/5769602

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية ‏للفريق التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها ‏مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بن شرقى واللاعب يؤجل التوقيع

https://www.youm7.com/5769552

وضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة فى الاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يعلن إصابة عبد المنعم بشد فى الضامة وشكوك حول مشاركته أمام الوداد

https://www.youm7.com/5769605

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجارى، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.