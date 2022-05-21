شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته أمام البنك الأهلي.الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي
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أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.أحمد عاطف مهاجم فيوتشر أفضل لاعب فى الجولة الـ19 بالدورى
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نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اختيار أحمد عاطف، مهاجم فريق فيوتشر، أفضل لاعب فى الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد اختياره من جانب الجمهور.
المثلوثى يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".. وشيكابالا يواصل العلاج
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أدى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.
إيسترن كومبانى يعلن موافقته على تأجيل مباراة الأهلى فى الدوري
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أصدر نادى إيستران كومبانى بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .
الشناوى يشارك فى التدريبات الجماعية بالأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
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شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بن شرقى واللاعب يؤجل التوقيع
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وضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة فى الاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الأهلي يعلن إصابة عبد المنعم بشد فى الضامة وشكوك حول مشاركته أمام الوداد
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أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجارى، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.