شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكما لمباراة الأهلي وإنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي، المقرر لها غدًا، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 للدوري، ويديرها محمد الصباحي يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبد الله والسيد منير، وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.
كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، إن حمدي فتحي لاعب الفريق سيشارك فى التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة فى بطولة الدوري الممتاز، بعدما اشتكى حمدي فتحي من إصابة بآلام فى الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يؤدى اليوم جلسة فى «الجيم»، والجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي.
وأكد أبو عبلة أن ياسر إبراهيم يتماثل للشفاء من إصابته فى العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته فى مران الأهلي الجماعي.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن عمرو السولية فى تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة فى العضلة الخلفية.
وأشار أحمد أبو عبلة إلى أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم سيكونون متاحين قبل مباراة الوداد المغربي التى تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.