شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكما لمباراة الأهلي وإنبي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي، المقرر لها غدًا، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 للدوري، ويديرها محمد الصباحي يعاونه كل من يوسف البساطي وشريف عبد الله والسيد منير، وعبد العزيز السيد حكم فيديو وأحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر ‏مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم فى ‏التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، إن حمدي فتحي لاعب الفريق سيشارك فى التدريبات ‏الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة فى بطولة ‏الدوري الممتاز، بعدما اشتكى حمدي فتحي من إصابة بآلام فى الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك ‏الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يؤدى اليوم جلسة فى «الجيم»، والجرى ‏حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي.‏

وأكد أبو عبلة أن ياسر إبراهيم يتماثل للشفاء من إصابته فى ‏العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته فى مران الأهلي ‏الجماعي.‏

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن عمرو السولية فى تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ ‏برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة فى العضلة الخلفية.‏

وأشار أحمد أبو عبلة إلى أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم سيكونون متاحين قبل ‏مباراة الوداد المغربي التى تقام يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا، وتحت تصرف الجهاز الفني.‏