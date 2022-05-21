شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يشارك علي فوزي الاحتفال بعيد ميلاد ابنه قبل مباراة الأهلي وإنبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد مجدى "أفشة" نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى زميله السابق على فوزى ظهير إنبى الاحتفال بعيد ميلاد زين ابن الأخير، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت في التاسعة مساء على استاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وانضم على فوزى للقائمة التي أعلن عنها حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، استعدادا لمواجهة الأهلى والتي جاءت قائمة إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: إبراهيم يحيى، محمد إسماعيل، خالد رضا، محمد حامد، على فوزى، إبراهيم القاضى ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك، مصطفى شلبى، محمد شريف حتحوت، مصطفى جمال، عمرعدلى، مؤمن راضى، صلاح ريكو وزياد كمال.

خط الهجوم: جون إيبوكا، دينو بيتر وعبد الرحمن عماد.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًّا للزمالك.

وخسر طولان 16 مباراة أمام الأهلي، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة 13 من الموسم الماضى وانتهت بنتيجة 3-1.

ويتطلع حلمي طولان لتقديم مستوى قوي أمام الأهلي واستغلال كبوة الفريق الأحمر الأخيرة محليا في أن تكون ضغط على لاعبيه يستغلها الفريق البترولي في محاولة تهديد مرماه، ولكنه يخشى من انتفاضة الأهلي في أن يشكل ضغط كبير على لاعبيه.



على فوزى