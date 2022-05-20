الارشيف / اخبار الرياضه

مباراة ريال مدريد وريال بيتيس.. ممر شرفي مزدوج لأبطال الدوري الإسباني وكأس الملك (فيديو)

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباراة وريال بيتيس.. ممر شرفي مزدوج لأبطال وكأس الملك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

متابعات

تبادل لاعبو ريال مدريد وريال بيتيس إقامة ممر شرفي، وصفقوا لبعضهم البعض خلال دخول أرض ملعب ”سانتياغو برنابيو“، الذي يحتضن، اليوم الجمعة، مباراة الفريقين، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

 

وجاء الممر الشرفي المزدوج بعد تتويج الفريقين بلقبي الدوري الإسباني ”ريال مدريد“ وكأس ملك إسبانيا ”ريال بتيس“، هذا الموسم، على الترتيب.

 

وصفق لاعبو ريال مدريد أولًا للضيوف، وتبعهم لاعبو ريال بيتيس.

 

ويخوض ”الميرينجي“ مباراة، اليوم، كاختبار أخير، قبل بدء التحضير لنهائي ضد ، المقرر في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو الجاري.

 

وستشهد مباراة بيتيس وداع عدد من اللاعبين لجمهور ريال مدريد، وهم الويلزي جاريث بيل، الغائب عن المباراة بداعي إصابته في ظهره، والبرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو ألاركون.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا