مباراة ريال مدريد وريال بيتيس.. ممر شرفي مزدوج لأبطال الدوري الإسباني وكأس الملك (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

متابعات

تبادل لاعبو ريال مدريد وريال بيتيس إقامة ممر شرفي، وصفقوا لبعضهم البعض خلال دخول أرض ملعب ”سانتياغو برنابيو“، الذي يحتضن، اليوم الجمعة، مباراة الفريقين، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.



وجاء الممر الشرفي المزدوج بعد تتويج الفريقين بلقبي الدوري الإسباني ”ريال مدريد“ وكأس ملك إسبانيا ”ريال بتيس“، هذا الموسم، على الترتيب.

وصفق لاعبو ريال مدريد أولًا للضيوف، وتبعهم لاعبو ريال بيتيس.

ويخوض ”الميرينجي“ مباراة، اليوم، كاختبار أخير، قبل بدء التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، المقرر في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو الجاري.

وستشهد مباراة بيتيس وداع عدد من اللاعبين لجمهور ريال مدريد، وهم الويلزي جاريث بيل، الغائب عن المباراة بداعي إصابته في ظهره، والبرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو ألاركون.