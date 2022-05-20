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بعد واقعة باتريك فييرا.. الاتحاد الإنجليزي يحقق بتكرار حوادث اقتحام الملاعب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

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يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بكل حوادث اقتحام الجماهير للملاعب، وأدان التصرفات ”المعادية للمجتمع“، واعتبرها غير مقبولة تمامًا.

 

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي بعد اقتحام جماهير إيفرتون أرض ملعب جوديسون بارك عقب هدف دومينيك كالفرت-لوين في الدقيقة 85 وبعد صفارة النهاية خلال الانتصار 3-2 على كريستال بالاس، أمس الخميس، الذي ضمن بقاء الفريق بالدوري الممتاز.

 

وتورط باتريك فييرا مدرب بالاس في شجار مع مشجع أثناء سيره نحو غرف الملابس بعد نهاية اللقاء.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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