تقرير: ريال مدريد سيحصل على شرط جزائي ضخم إذا تراجع مبابي عن قراره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

متابعات

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يملك مستندا موقّع من شخص موثوق فيه سيعود عليه في حال عدم توقيع كيليان مبابي مع النادي الملكي.



وقال برنامج Carrusel Deportivo عبر محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية إن الدولي الفرنسي أعطى كلمة لريال مدريد، وتم توقيع اتفاق بين الطرفين عن طريق أحد المقربين من مهاجم باريس سان جيرمان يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يحصل عليه بطل الليغا من هذا الشخص المقرب في حال فشل عملية الانتقال.

وريال مدريد سيغلق الباب أمام مبابي للأبد في حال عدم توقيعه مع النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، ويدرك أن الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا سيعلن قراره، مطلع الأسبوع المقبل، أحد يومي السبت أو الأحد.