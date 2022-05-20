أمير قطر يقود تغييرات كبيرة في باريس سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 مايو 2022

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ذكر الصحفي ”فابريس هاوكينس“ أن تغييرات كبيرة مرتقبة في فريق باريس سان جيرمان مهما كان قرار النجم كليان مبابي، سواء جدد عقده أو رحل نحو ريال مدريد، حيث يقود أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مالك النادي هذه التغييرات.



وحسب الصحفي، فأمير قطر يضع الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد أولوية ليكون بديلا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وينتظر وصوله لباريس في الأيام القادمة، رغم كون المدرب الأرجنتيني يملك موسما آخر في عقده مع الفريق، وعبر في تصريحات سابقة عن رغبته في البقاء بمنصبه.

وأكد الصحفي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيقود بنفسه هذه التغييرات بداية من يوم الإثنين القادم، وسيعقد عدة اجتماعات من أجل تغيير إدارة وتنظيم الفريق.