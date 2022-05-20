صحيفة: الأهلي أنهى اتفاقه مع أشرف بن شرقي.. والنجم المغربي يؤجل التوقيع

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولي الأهلي يضعون اللمسات الأخيرة في الاتفاق نجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك في الـ 30 من يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولي القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، عقد عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، آخرها منذ أيام قليلة.

وأضافت الصحيفة أنه وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، مشيرة إلى أن النجم المغربي طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء فى 30 من الشهر المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقي، فقد أكد مصدر مقرب من النجم المغربي أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.