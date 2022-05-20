شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات فيريرا وفقرة للتسديدات أبرز ملامح مران الزمالك استعدادا لأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبه الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر له يوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم، الجمعة، وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجرى والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.