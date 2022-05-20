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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات فيريرا وفقرة للتسديدات أبرز ملامح مران الزمالك استعدادا لأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريبه الجماعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر له يوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
وخصص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم، الجمعة، وتولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التى تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجرى والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.
كما وضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا خاصا لإمام عاشور لاعب الوسط لتنفيذه خلال مران اليوم الجمعة، وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على تنفيذ إمام عاشور لبرنامجه البدني.
وشهد المران تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء وتسديد ركلات الجزاء، وتناوب اللاعبون على تسديد ركلات الترجيح والتصويب من خارج منطقة الجزاء على الحارس محمد نديم، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى تطوير هذا الجانب لدى جميع اللاعبين.
وأدى حمزة المثلوثي تدريبات علاجية وتأهيلية، حيث يعانى من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة فى الدوري، وأدى المثلوثي تدريباته تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.