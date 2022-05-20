شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوجه الشكر لـ جهاز السلة بقيادة أحمد مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدراة نادى الاتحاد السكندرى الشكر لـ أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق السلة وجهازه المعاون، على الفترة التى قاد فيها زعيم الثغر، وحقق العديد من الإنجازات.

وقرر الاتحاد السكندرى توجيه للجهاز الفنى والإدارى، عقب الاطلاع على توصية لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال ومحمد خميس وجاء بيان الاتحاد كاملا كالتالى:

وكان الاتحاد السكندري قد خسر أمام الأهلى فى نهائي دورى سوبر السلة وخسر اللقب ومن قبله كأس مصر ودورى المرتبط.

ومن ناحية أخرى يسعى الجهاز الفني لفريق الكرة بالاتحاد السكندري للخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية ومصالحة جماهير زعيم الثغر بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري في الجولة الماضية أمام فيوتشر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعاهد لاعبو زعيم الثغر على حصد نقاط بيراميدز في اللقاء المقبل للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ومن المنتظر عودة هشام صلاح إلى الجبهة اليمنى وأحمد يحيى فى حراسة المرمى وسعيدو سمبورى وبنجامين بوتينج ومولو ساليفو، عقب ظهورهم بمستوى جيد فى الشوط الثانى أمام فيوتشر.

وطالب الجهاز الفنى جماهير الاتحاد بمساندة اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة فى اللقاء مؤكداً أن دعم الجماهير هو كلمة السر فى تحقيق الفوز، وطالب محمد مصيلحى رئيس النادى الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين مؤكدا دورهم الكبير لخروج اللاعبين من النتائج السلبية والعبور إلى منطقة الأمان، مشيرا إلى أن الثلاث نقاط ستكون بمثابة طوق النجاة والابتعاد عن مرحلة الخطر، وتقرر توفير 500 تذكرة للجماهير للتواجد باستاد الاسكندريو لمساندو اللاعبين.