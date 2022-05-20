شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة سليمان واحتفال ربيعة أبرز ملامح آخر مران للأهلى قبل لقاء إنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو للمران الختامي للفريق الأحمر قبل مواجهة إنبى غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أبرز ملامح مران فريق الأهلى مهارة اللاعب وليد سليمان والاحتفال بعيد ميلاد رامى ربيعة مدافع الفريق وتأهيل عمرو السولية وأكرم توفيق وحمدى فتحى وموسيمانى يعقد جلسة مع بدر بانون للاطمئنان عليه.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة إنبي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏