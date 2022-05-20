شكرا لقرائتكم خبر عن أوستين أموتو ينضم لـ4 غيابات فى المصرى عن مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن مباراة الفريق بالجولة العشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر، المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء بعد غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لفحوصات أخرى عن طريق الأشعة التشخيصية لتحديد درجة التمزق وبالتالي تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب ومدته قبل عودته مرة أخرى للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق، أن اللاعب سينضم إلى قائمة المصابين بالفريق، والتي تضم زملائه إسلام صلاح وإسلام عطية والفلسطيني ياسر حمد، الذين يخضعون حاليًا لبرنامج تأهيلي لعلاجهم من الإصابة.

ويستعد النادى المصري لمواجهة فيوتشر الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وعاد المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الهزيمة من سموحة في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

ولم يتذوق النادي المصري طعم الانتصارات منذ 41 يوما في الدوري العام، منذ الفوز الأخير الذى حققه على الأهلي فى 9 أبريل الماضي بهدف نظيف، حيث تراجع بعدها أداء الفريق البورسعيدي بشكل ملحوظ.