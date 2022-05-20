شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يحذر لاعبيه من انتفاضة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من انتفاضة لاعبى الاتحاد السكندرى فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب جونياس من لاعبيه عدم الاستهانة بفريق الاتحاد، بعدما تعرض للخسارة فى المباراتين الماضيتين أمام سموحة بنتيجة 5 / 2 وأمام وفيوتشر بنتيجة 4/ 3، مؤكدًا أن زعيم الثغر يضم لاعبين مميزين وسيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على بيراميدز لمصالحة الجماهير.

ويسعى الجهاز الفني الاتحاد للخروج بالفريق من نفق النتائج السلبية ومصالحة جماهير زعيم الثغر، وتعاهد لاعبو زعيم الثغر على حصد نقاط بيراميدز في اللقاء المقبل للابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الدوري.

ومن المنتظر عودة هشام صلاح إلى الجبهة اليمنى وأحمد يحيى فى حراسة المرمى وسعيدو سمبورى و بنجامين بوتينج و مولو ساليفو عقب ظهورهم بمستوى جيد فى الشوط الثانى أمام فيوتشر.

وطالب الجهاز الفنى جماهير الاتحاد بمساندة اللاعبين منذ الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة فى اللقاء مؤكداً أن دعم الجماهير هو كلمة السر فى تحقيق الفوز، وطالب محمد مصيلحى رئيس النادى الجماهير بالوقوف خلف اللاعبين مؤكداً على دورهم الكبير لخروج اللاعبين من النتائج السلبية والعبور الى منطقة الأمان مشيرا إلى أن الثلاث نقاط ستكون بمثابة طوق النجاة والابتعاد عن مرحلة الخطر، وتقرر توفير 500 تذكرة للجماهير للتواجد باستاد الاسكندريو لمساندو اللاعبين.