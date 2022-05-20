شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 5 / 2022 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته أمام البنك الأهلي.

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي

أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

المصرى يترقب انتعاش خزائنه بـ8 ملايين جنيه من فيوتشر.. اعرف التفاصيل

يترقب مسؤولو النادي المصري انتعاش خزينة النادى بـ 8 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة مقابل صفقة أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق، والذى انضم إلى فيوتشر بداية الموسم الجارى مقابل 23 مليون جنيه، وسدد مسؤولو فيوتشر 15 مليوناً من قيمة الصفقة فيما يتبقى 8 ملايين من المقرر سدادها قبل نهاية الموسم الجاري.

محمود أبو الرجال الممثل الوحيد للتحكيم المصرى بكأس العالم × 10 معلومات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022، التى تقام فى قطر نهاية العام الجاري، ليكون الممثل المصري الوحيد في المونديال بين الحكام المصريين.

المثلوثى يؤدى تدريبات تأهيلية فى "الجيم".. وشيكابالا يواصل العلاج

أدى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة فى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

إيسترن كومبانى يعلن موافقته على تأجيل مباراة الأهلى فى الدوري

أصدر نادى إيستران كومبانى بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

الشناوى يشارك فى التدريبات الجماعية ‏بالأهلي استعدادا لمواجهة إنبي

شارك محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التدريبات الجماعية ‏للفريق التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، فى ختام استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها ‏مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

موسيماني يعقد جلسة مع بانون فى حضور طبيب الأهلي ‏

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق للأهلي، جلسة مع بدر بانون ‏لاعب الفريق في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على هامش المران ‏الذى أقيم اليوم، للتعرف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا التى ‏تعرض لها قبل انطلاق أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وغيابه عن التدريبات الجماعية.‏

الأهلي يعلن إصابة عبد المنعم بشد فى الضامة وشكوك حول مشاركته أمام الوداد

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم لاعب الفريق تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وهناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجارى، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

إصابة دونجا في مران الإسماعيلي.. وأشعة لتحديد موقفه النهائي

تعرض محمود عبد العاطي دونجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لشد فى العضلة الأمامية خلال مران اليوم، بحسب تصريحات الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش. ومن المقرر أن يخضع اللاعب للأشعة لتحديد موقفه بشكل نهائي من التواجد بقائمة الفريق فى مباراته المقبلة ضد البنك الأهلي من عدمه.

الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابة عمرو السولية وحمدى فتحي وياسر إبراهيم‏

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر ‏مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم فى ‏التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‏