موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي.. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إنبي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.
واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وعقب انتهاء المحاضرة، خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.
وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون، ليؤكد جاهزيته، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.
وقال الدكتور أحمد أبو علبة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وأن اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال مباراة وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
واستمع موسيماني إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.