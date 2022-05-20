شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة إنبي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة إنبي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وعقب انتهاء المحاضرة، خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏

وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت إشراف ميشيل يانكون، ليؤكد ‏جاهزيته، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق ‏المران.‏

وقال الدكتور أحمد أبو علبة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن فرص مشاركة أليو ديانج في ‏التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وأن ‏اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل ‏مباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو ‏الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري ‏أبطال أفريقيا.‏

وخضع أليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال ‏مباراة ‏وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري ‏أبطال ‏إفريقيا.‏

واستمع موسيماني إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي ‏بدأ ‏في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب ‏والوقوف ‏على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.