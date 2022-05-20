"الاستعانة بـ6 شباب".. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة إنبي، في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بمسابقة دوري We المصري.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد محمد الشناوي بعدما غادر مباراة البنك الأهلي الأخيرة بسبب الإصابة، ليشارك بدلاً منه علي لطفي.

موسيماني لجأ أيضًا إلى الاستعانة بستة لاعبين شباب من أجل تعويض المصابين بجانب الإيقافات مثل أيمن أشرف والذي يغيب لتراكم البطاقات الصفراء.

واستعان موسيماني بخدمات كل من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد أشرف في الخط الدفاعي، وأربعة لاعبين في الوسط وهم: أحمد نبيل "كوكا" ومحمد نصير ومحمد فخري وزياد طارق.

وجاءت قائمة الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - رامي ربيعة - محمود وحيد - علي معلول - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد أشرف.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - أحمد نبيل "كوكا" - بيرسي تاو - محمد نصير - محمد فخري - زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن - محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن الزمالك متصدر المسابقة بفارق سبع نقاط.

في المقابل، يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يتذوق الفوز في آخر أربع مباريات بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0)، والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.