8 دقائق كانت كافية.. مصطفى محمد يخطف التعادل لجالاتا سراي أمام أنطاليا في الدوري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:

خطف فريق جالاتا سراي التعادل أمام نظيره أنطاليا سبور، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بأقدام محترفه المصري مصطفى محمد في اللقاء الذي لُعب ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري التركي.

وتقدم أنطاليا سبور بهدف سجله لاعبه الحسن نداو في الدقيقة 45، قبل أن يُسجل مصطفى محمد هدف التعادل لجالاتا سراي في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ولم يُشارك مصطفى محمد كأساسي في المباراة بل دفع المدير الفني لجالاتا سراي باللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز قبل أن يستبدله بمصطفى محمد في الدقيقة 69.

ورفع جالاتا سراي رصيده بهذا التعادل للنقطة 52 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع أنطاليا رصيده إلى النقطة 59 في المركز السادس.