نهضة بركان 0-0 أورلاندو بايرتس.. نهائي الكونفدرالية.. شوطين إضافيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

زوار "الخليج 365" تابعوا معانا التغطية المباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنهائي الكورنفدرالية بنيجيريا.

ويتواجد على تقنية الفيديو في المباراة طاقم التحكيم المصري محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا.

وجاء تشكيل أورلاندو بايرتس:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

الدفاع: إينوسينت مايلا – هابي جيلي – أوليسا نداه – بانديلي شاندو

الوسط: كابيلو دالميني – بن موتشاري – جودمان موسيلي

الهجوم: ثيمبيكوسي لورش – كوامي بيبراه – ديون هوتو

بينما جاء تشكيل نهضة بركان، كالاتي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

الدفاع: كريم باعدي، إسماعيل مقدم، يوسوفا دايو، حمزة موساوي.

الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، المهدي أوبيلا.

الهجوم: يوسف الفحلي، شادراك، الشرقي البحري.

ملخص اللقاء..

بداية ساخنة للقاء وهجمات متبادلة من جانب الفريقين لإحراز الهدف الأول.

في الدقيقة 18 رفع موسيلي كرة عرضية على رأس لورش ليضعها فوق العارضة بسنتيمترات.

في الدقيقة 33 جاءت أخطر هجمة لأورلاندو بعد تسديدة ديون هوتو تسديدة قوية ولكن يتصدى لها الحمياني ببراعة.

احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة من مكان خطير على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ولكن لورش لاعب أورلاندو يسددها بطريقة سيئة.

ويستمر ضغط أورلاندو لإحراز الهدف الأول، ولكن تألق الحمياني أمام لورش ومنع الهدف الأول في الدقيقة 60.

في الدقيقة 85 استمر الحظ في معاندة أورلاندو بعد فشل بيبراه من ترجمة كرة سهلة داخل منطقة الجزاء لهدف.

أضاع ديون كرة خطيرة في الدقيقة 88 بعد مروره من الجانب الأيمن وتسديدة ولكن دفاع بركان يتصدى له.