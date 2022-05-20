بعد إصابة عبدالمنعم.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تلقى فريق الأهلي ضربة جديدة في صفوفه بعد الإعلان عن إصابة المدافع محمد عبدالمنعم وذلك قبل المواجهة القادمة ضد إنبي والمقرر إقامتها، مساء غدٍ السبت، بمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي مع إنبي في تمام الساعة التاسعة مساء الغد في الجولة الخامسة عشر والمؤجلة بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، عن تعرض محمد عبدالمنعم للإصابة بشد في العضلة الضامة، وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها، ولذلك سيغيب عن لقاء إنبي.

استمرار غياب السولية وفتحي وديانج وإبراهيم

ويعاني المارد الأحمر من عدة غيابات مؤثرة أمام إنبي، فالإضافة إلى عبدالمنعم، هناك عمرو السولية وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأليو ديانج بسبب عدم تعافيهما من الإصابة.

وكشف الجهاز الطبي عن أن عمرو السولية في تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ ‏برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.‏

بينما سيعود حمدي فتحي للمشاركة في التدريبات ‏الجماعية بعد مباراة إنبي، حيث سبق وأن اشتكى اللاعب من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك ‏الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

أما ياسر إبراهيم، فاللاعب لا يزال يتماثل للشفاء من إصابته في ‏العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي ‏الجماعي.‏

كما يغيب ديانج أيضا، بعدما أكد طبيب الفريق بأن حالته مطمئنة للغاية، وفقًا لأشعة الرنين الثانية التي أجراها خلال الساعات ‏ الأخيرة، ولكنه سيشارك في التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبي.

أيمن أشرف يغيب أمام إنبي للإيقاف

ويغيب أيمن أشرف عن لقاء إنبي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعدما تلقى إنذارًا في لقاء البنك الأهلي الماضي بمسابقة الدوري.

ويستمر غياب المغربي بدر بانون الذي بدأ ‏في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، حيث خاض جلسة في الجيم، ثم قام ‏بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.‏

ويواصل لويس ميكيسوني غيابه أيضا عن الأهلي بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وقد تستمر فترة غيابه ما بين شهرين إلى شهرين ونصف.

الشناوي جاهز

وفي الوقت ذاته، شارك الحارس محمد الشناوي في التدريبات الجماعية ‏للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، ليؤكد جاهزيته لمباراة إنبي.

وخرج الشناوي من مباراة البنك الأهلي الماضي بعدما اشتكى من الإصابة وهو ما آثار قلق الجماهير الحمراء.

وطمئن الدكتور أحمد أبو عبلة الجماهير بأن الشناوي جاهز للمشاركة وفقًا ‏للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية وذلك قبل لقاء إنبي.‏

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات المحلية أمام إنبي، حيث لم يذق طعم الفوز في آخر 4 مباريات، بخسارته أمام المصري وتعادله مع طلائع الجيش وسيراميكا والبنك الأهلي.