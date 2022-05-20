الخليج 365 يكشف.. جلسة مرتقبة بين موتسيبي مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

علم "الخليج 365" من مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن هناك جلسة منتظرة بين الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس "كاف"، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الجمعة، إن الجلسة ستتم أحد يومي السبت أو الأحد على أقصى تقدير بعد أن كان الاجتماع مقرراً يوم الأربعاء الماضي، لكنه تأجل لظروف خاصة.

ولم يكشف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - كواليس الاجتماع مكتفيًا بأن الجلسة سيتم مناقشة عدد من الملفات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها 30 من الشهر الجاري.

وسيتم الاجتماع بين موتسيبي والخطيب عبر الفيديو كونفرانس بحسب ما أشار إليه المصدر لـ"يلا كورة".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، يوم 30 من الشهر الجاري، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي صعد للمباراة النهائية بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بنتيجة (6-2)، في المقابل تأهل الوداد للنهائي بتخطيه فريق بترو أتلتيكو بنتيجة (4-2).