مران الزمالك.. تأهيل طارق حامد وشيكابالا.. وبرنامج خاص لإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريباته، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة أسوان المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الماضي.

وخصص الجهاز الفني للفريق للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة بدنية خلال مران اليوم الجمعة، حيث تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد و فيليب أندريا سوزا مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بالجري والقفز من فوق الحواجز، بخلاف بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وضع جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، برنامجا بدنيا خاصا لإمام عاشور لاعب الوسط لتنفيذه خلال مران اليوم الجمعة، وتولى أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال الإشراف على تنفيذ إمام عاشور لبرنامجه البدني.

وأدى حمزة المثلوثي لاعب الزمالك تدريبات علاجية وتأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، ويعاني اللاعب من إصابة عبارة عن التواء في الكاحل تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، وأدى المثلوثي تدريباته التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك أداء برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش مران اليوم الجمعة، حيث يعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

وخاض طارق حامد لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، حيث يخضع لاعب الوسط لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية