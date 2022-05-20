الخليج 365 يكشف كواليس خطاب فيفا بشأن أزمة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاطب "كاف" بشأن أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء خطاب "فيفا" لدى "كاف" بعد طلب الأهلي وإرساله خطابًا رسميًا للاتحاد الدولي حول وجود بعض المشاكل التنظيمية بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد والمقرر لها 30 مايو الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن شكوى الأهلي جاءت بسبب موعد إقامة المباراة النهائية وهيّ نفس يوم بداية الأجندة الدولية للمنتخبات.

وكان الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من عدة منتخبات وطنية تطلب استدعاء عدد من اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية المقبلة والمقرر لها 30 الشهر الجاري.

وسبق وأن اعترض الأهلي في وقت سابق أيضًا على إقامة المباراة النهائية في المغرب لعدم الحيادية إلا أن "كاف" أعلن رسميًا إقامة النهائي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي وصل للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، أما الوداد فتأهل بالفوز على فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين.