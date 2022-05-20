رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة عبدالمنعم وغيابه عن لقاء إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض المدافع محمد عبدالمنعم للإصابة بشد في العضلة الضامة.

وقال أبو عبلة إن عبدالمنعم سيخضع لبرنامج علاجي بعد التأكد من إصابته وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها، مشيرًا إلى غيابه عن مباراة الفريق غدًا أمام إنبي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف أن هناك محاولات طبية مكثفة لتجهيزه محمد عبدالمنعم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة عن ‏مستجدات حالة الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، وفرص مشاركتهم في ‏التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن حمدي فتحي سوف يشارك في التدريبات ‏الجماعية بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد، بمسابقة الدوري.

واشتكى فتحي من إصابة بشد في الحوض، وغاب عن مباراة الفريق الماضية أمام البنك ‏الأهلي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وقام اللاعب اليوم بأداء جلسة في «الجيم»، وقام بالجري ‏حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة ببرنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه.‏

وعن حالة ياسر إبراهيم، أكد أبو عبلة على أن اللاعب يتماثل للشفاء من إصابته في ‏العضلة الخلفية، وسيتم تقييم حالته بعد مباراة إنبي للتعرف على فرص مشاركته في مران الأهلي ‏الجماعي.‏

كما أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن عمرو السولية في تحسن مستمر، وأن اللاعب واصل اليوم تنفيذ ‏برنامجه التأهيلي بعد شكوى من إصابة في العضلة الخلفية.‏

وأوضح أن الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم سيكون متاحًا قبل ‏مباراة الوداد المغربي وتحت تصرف الجهاز الفني.‏