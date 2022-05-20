الشناوي يعود وبانون في الجيم وغياب ديانج.. تفاصيل إصابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي حسن
شارك محمد الشناوي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في بيان عبر الموقع الرسمي إن الشناوي جاهز للمشاركة وفقًا للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية.
في نفس السياق قال أبو عبلة إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع بدر بانون لاعب الفريق في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، على هامش المران للتعرف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا التي تعرض لها قبل انطلاق أمم إفريقيا بالكاميرون، وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية.
واستمع موسيماني كما جاء في بيان الأهلي إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.
وخاض بانون جلسة في الجيم أمس، واستكمل برنامجه التأهيلي اليوم بأداء جلسة جيم، ثم قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
ويبدأ بدر بانون مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي وفقًا لتأكيد طبيب الأهلي، من خلال زيادة الجرعات التدريبية له بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.