الشناوي يعود وبانون في الجيم وغياب ديانج.. تفاصيل إصابات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي حسن

شارك محمد الشناوي في التدريبات الجماعية ‏للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداداته لمباراة إنبي المقرر لها ‏مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في بيان عبر الموقع الرسمي إن الشناوي جاهز للمشاركة وفقًا ‏للرؤية الفنية وإن الحارس جاهز من الناحية الطبية.‏

في نفس السياق قال أبو عبلة إن فرص مشاركة أليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة إنبي، وإن ‏اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها يوم 30 مايو ‏الجاري على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع بدر بانون ‏لاعب الفريق في حضور الدكتور أحمد أبو عبلة، على هامش المران للتعرف على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا التي ‏تعرض لها قبل انطلاق أمم إفريقيا بالكاميرون، وغيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

واستمع موسيماني كما جاء في بيان الأهلي إلى شرح مفصل من الدكتور أحمد أبو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدأ ‏في تنفيذ البرنامج التأهيلي في القاهرة أمس بعد عودته إلى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف ‏على آخر التفاصيل المتعلقة بإصابته ومدى تعافيه منها.‏

وخاض بانون جلسة في الجيم أمس، واستكمل برنامجه التأهيلي اليوم بأداء جلسة جيم، ثم قام ‏بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.‏

‏ويبدأ بدر بانون مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي وفقًا لتأكيد طبيب الأهلي، من خلال زيادة ‏الجرعات التدريبية له بعد مباراة إنبي المقرر لها مساء غد السبت، ضمن مؤجلات الجولة ‏الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏