موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف إنبي، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء السبت، باستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المارد الأحمر في العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد التعادل السلبي في آخر مبارياته بالدوري أمام البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ34 نقطة بجدول ترتيب الدوري، من 15 مباراة، متأخرا عن الزمالك المتصدر بفارق 7 نقاط، علما بأن الأبيض خاض 19 لقاء، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

تشكيل الأهلي

ويغيب كل من محمد الشناوى وإليو ديانج وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وعمرو السولية ولويس ميكسونى للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1