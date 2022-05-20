شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير كهربا بعد نهائي أفريقيا.. وهذا موقف موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مصير محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي المُعار لنادى هاتاي سبور التركي، يشغل تفكير كثير من جمهور الأهلي بعدما أوشكت إعارة اللاعب للدورى التركي على الانتهاء ولم يعد يتبقى فيها سوى أيام قليلة.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو الأهلي مع موسيماني مصير كهربا الأيام المقبلة، وتحديداً بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو الجاري، بين الأهلي والوداد المغربي بملعب الأخير.

ويبدو أن عودة كهربا للأهلي ستكون صعبة للغاية، فى ظل تحفّظ موسيماني المدير الفني للأهلي على فكرة عودة اللاعب لأسباب فنية، وتواجد لاعبين أفضل منه فى الفريق، حسب رؤية المدير الفني.

وتنتهى إعارة كهربا لفريق هاتاى سبور بنهاية مايو الجاري، ولا يرغب النادي التركي في تجديد إعارة أو شراء خدمات اللاعب بشكل نهائي، رغم وجود بند فى عقد يتيح للنادى التركى شراءه مقابل 3 ملايين دولار.

ومن المقرر أن يعود كهربا للقاهرة وينتظم في تدريبات الأهلى بدون مشاركة حتى نهاية الموسم الحالى بالدورى المصرى وفقا للائحة.

وكان كهربا قد فضل الخروج للإعارة في يناير الماضي، بعد ابتعاده عن المشاركة في مباريات الأهلي؛ بسبب خروجه المستمر من حسابات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.